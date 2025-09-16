Itchy Feet:ଆପଣଙ୍କ ପାଦ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ ; ଅଣଦେଖା କରିଲେ ଘଟିପାରେ …

Itchy Feet: ଅନେକ ଲୋକ ପାଦ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ସମସ୍ୟାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ତେବେ କାହିଁକି କୁଣ୍ତେଇ ହୁଏ ପାଦ ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CHARIDHAM

Itchy Feet Cause: ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ପାଦ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । କେତେବେଳେ ଏହି କୁଣ୍ଡେଇ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଏହା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୁଣ୍ଡାଇକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି , କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର କାରଣ ଥାଇପାରେ ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ପାଦରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା କେବଳ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଫଙ୍ଗାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ: ପାଦ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ଫଙ୍ଗାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ । ଏହାକୁ ଆଥଲେଟ୍ସ ଫୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଝାଳ ଏବଂ ମାଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଓଦା ମୋଜା ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ପାଦ ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନ ନେବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କମ୍ ଶୋଇବା ଯେତିମି ଖରାପ ସେମିତି ୯ ଘଣ୍ଟାରୁ…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର,…

ମଧୁମେହ ରୋଗ: ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଦ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ସାଧାରଣ କଥା । ମଧୁମେହ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ପାଦରେ ଜଳାପୋଡ଼ା, କୁଣ୍ଡାଇ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ କ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

ଆଲର୍ଜି ସମସ୍ୟା: କେତେକ ସମୟରେ ସାବୁନ, ଡିଟରଜେଣ୍ଟ, ଜୋତା କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୁଣ୍ଡାଇ ସହିତ ଲାଲ କ୍ଷତ କିମ୍ବା ଫୁଲା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଲର୍ଜି କରୁଛି।

ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କତା​: ଶୀତଦିନେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପାଣିରେ ପାଦ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଭାବରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମଇଶ୍ଚରାଇଜର କିମ୍ବା ତେଲ ମାଲିସ୍ ଆରାମ ଦେଇପାରେ।

ଚାପ ଏବଂ ମାନସିକ କାରଣ: ଚାପ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡାଇ କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାକୁ ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ କୁଣ୍ଡାଇ କୁହାଯାଏ ।

ପାଦ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ରୋକିବା ପାଇଁ ଟିପ୍ସ: ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସଫା କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିଦିନ ମୋଜା ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଦା ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମଇଶ୍ଚରାଇଜର କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଆଲର୍ଜି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି , ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ହୁଏ, ତେବେ ଜଣେ ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
ଫଙ୍ଗାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ , ମଧୁମେହ , ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ହେଉ , ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି କୁଣ୍ଡାଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହେ କିମ୍ବା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

You might also like More from author
More Stories

କମ୍ ଶୋଇବା ଯେତିମି ଖରାପ ସେମିତି ୯ ଘଣ୍ଟାରୁ…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର,…

ଚୁଟକିରେ ଭଲ ହେବ ପରିୟଡ୍ ପେନ୍‌, ଘରୋଇ…

ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, କାରଣ Vitamin-B…

1 of 1,244