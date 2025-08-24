ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଲା କ୍ରିକେଟରେ ଏତେ ବଡ଼ କାରନାମା, 276 ରନରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ କଲା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ହଜାରେ ରେକର୍ଡ…

ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଲା କ୍ରିକେଟରେ ଏତେ ବଡ଼ କାରନାମା, 276 ରନରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ କଲା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ହଜାରେ ରେକର୍ଡ…
କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ଏବଂ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଙ୍କ ଶତକ ସହାୟତାରେ ୪୩୧ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ମାତ୍ର ୧୫୫ ରନରେ ଅଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ୨୦୨୫ରେ ଦିନିକିଆରେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ସର୍ବବୃହତ ବିଜୟ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ୪ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ୫୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨୭୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ରନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ।
୨୦୨୫ର ସର୍ବବୃହତ ବିଜୟ
ଭାରତ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବବୃହତ ବିଜୟର ରେକର୍ଡ ରଖିଛି, ଯାହା ୨୦୨୩ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୩୧୭ ରନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୨୫ରେ ରନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସର୍ବବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୦୨୫ରେ ସର୍ବବୃହତ ବିଜୟର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ମେ ମାସରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୨୩୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ତାଲିକାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୨୦୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଦିନିକିଆରେ ବୃହତ ବିଜୟ
୨୭୬ ରନ – ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
୨୩୮ ରନ – ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
୨୦୨ ରନ – ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ
୧୯୭ ରନ – ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ
୧୭୪ ରନ – ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଚାରି ଜଣ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଚାରି ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଶତକ ଏବଂ ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଏବଂ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 250 ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ହେଡ୍ 142 ରନ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ମାର୍ଶ 100 ରନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର-3 ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ 55 ବଲରେ 118 ରନ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ କ୍ୟାରି ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତ 50 ରନ କରିଥିଲେ।
ଜବାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ଥିଲେ, ସେ 49 ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 2-1 ରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା।