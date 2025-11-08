ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରାଜିତ, ଏବେ ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ WTC ଚାମ୍ପିଅନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଜାଣନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ-ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ ର ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ
ପୁଣି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ ନେଇ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜକୁ ୨-୧ରେ ଜିତିନେଇଛି। ଏହାସହ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଙ୍ଗାରୁମାନଙ୍କୁ ୨-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରି T20I ସିରିଜରେ ବିଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଭାରତ ଗସ୍ତ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।
ଦୁଇ ଦଳ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ, ତିନୋଟି ODI ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି T20I ଖେଳିବେ। ଏଠାରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ, ODI ଏବଂ T20I ସିରିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
୧୪ ନମ୍ବରରୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି:
ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ରେ ଗୌହାଟୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ: ନଭେମ୍ବର ୧୪-୧୮ – କୋଲକାତା
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ: ନଭେମ୍ବର ୨୨-୨୬ – ଗୌହାଟୀ
୩ ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍:
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ODI ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୬ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ।
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ: ନଭେମ୍ବର ୩୦ – ରାଞ୍ଚି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ: ଡିସେମ୍ବର ୩ – ରାୟପୁର
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ: ୬ ଡିସେମ୍ବର – ବିଶାଖାପାଟଣା
ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍:
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ, ତୃତୀୟ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଖେଳାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ।
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦: ଡିସେମ୍ବର ୯ – କଟକ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦: ଡିସେମ୍ବର ୧୧ - ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦: ଡିସେମ୍ବର ୧୪ – ଧର୍ମଶାଳା
ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦: ଡିସେମ୍ବର ୧୭ – ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦: ଡିସେମ୍ବର ୧୯ – ଅହମ୍ମଦାବାଦ