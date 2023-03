Ind vs Aus, ୪୮୦ରେ ଅଟକିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ! ଅଶ୍ୱୀନଙ୍କ ଫିରକିରେ ଫସିଲା କଙ୍ଗାରୁ

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଠିଆ କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ଓପନର ଉସ୍ମାନ ଖ୍ୱାଜା ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪୮୦ ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଏହି ଯୋଡି ଆଗରେ ରୋହିତଙ୍କ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଫେଲ ମାରିଥିଲା । ତେବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲର ପୁଣିଥରେ ଦଳକୁ କମବ୍ୟାକ କରାଇଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱୀନ ।

ଶେଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂର ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉସ୍ମାନ ଖ୍ୱାଜା ଏବଂ କ୍ୟାମରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ଶତକ ଭାରତ ଆଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ରନ ଛିଡା କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଉସ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୧୮୦ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମରନ ଗ୍ରୀନ ୧୧୪ ରନର ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଟି- ବ୍ରେକ ପରେ ଦ୍ୱିଶତକ ଆଡକୁ ବଢୁଥିବା ଉସ୍ମାନ ଖ୍ୱାଜାଙ୍କ ପାଳିରେ ବ୍ରେକ ଲଗାଇଥିଲେ ଅକ୍ସର ପଟେଲ । ଏହାପରେ ଅଶ୍ୱୀନ ଶେଷ ୨ଟି ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪୮୦ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Innings Break!

Australia are all out for 480 runs.@ashwinravi99 picks up six wickets 👏👏

Scorecard – https://t.co/8DPghkwsO6 #INDvAUS @mastercardindia pic.twitter.com/q8AgX4wwK2

— BCCI (@BCCI) March 10, 2023