No Handshake ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭାରତର ମଜା ଉଡେଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ; ଅଭାଦ୍ରାମୀର ସବୁ ସୀମା ପାର କଲା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ  

No Handshake ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭାରତର ମଜା ଉଡେଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ; ଅଭାଦ୍ରାମୀର ସବୁ ସୀମା ପାର କଲା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ନିର୍ଲଜ୍ଜତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ODI ଏବଂ T୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇସାରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ନିର୍ଲଜ୍ଜତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦକୁ ମଜାକ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ମଜା କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ:୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତନ ମିଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବହୁତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲା। ଏବେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକଦିବସୀୟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦକୁ ଉପହାସ କରିଛନ୍ତି।
अस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय टीम का मेजबान टीमों ने उड़ाया भद्दा मजाक। एशिया कप में पाकिस्तान से हाथ ना मिलाने पर बनाया ऐसा वीडियो। हेजलवुड, मार्श शामिल। pic.twitter.com/qMcuoxWSak
— Bazuka_PR_5505 (@bazuka_PR) October 15, 2025
ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଅଭିବାଦନ (ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ସୂଚିତ କରିବା) ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ବଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବା।” ଏହା ପରେ, ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ଜ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରେଜର-ମ୍ୟାକଗର୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ମିଳାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅଭିବାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହାତ ମିଳାଇବା ବିବାଦକୁ ଉପହାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ।