ଛତୁରେ ମର୍ଡର! ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡିନରରେ ଡାକି ମାରିଦେଲା ରାକ୍ଷସୀ ବୋହୂ
ବିଷ ଛତୁ ଦେଇ ଶାଶୁଘର ପରିବାରକୁ ମାରିଦେଲା ବୋହୂ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜଣେ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାକା ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କୁ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଛତୁ ସହିତ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦର ସହିତ ଖାଇଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାକା ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ । ଏହା ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ହତ୍ୟାର କାହାଣୀ ଯାହା କେବଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି ।
ସ୍ବାମୀକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ.– ଗତ ମାସରେ, ଏକ 12 ଜଣିଆ ଜୁରି ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ । ମହିଳା ଏରିନ୍ ପାଟରସନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିତାମାତା, ଡନ୍ ଏବଂ ଗେଲ୍ ପାଟରସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ହେଥରଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 2023 ରେ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ରାନ୍ଧି ଖୁଆଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ପାଦ୍ରୀ ଇଆନ୍ ୱିଲକିନସନ୍, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ।
ଜୁରି ଇଆନ୍ ୱିଲକିନସନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏରିନ୍ ପାଟରସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ।
ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାଇମନ ପାଟରସନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ।
ଡେଥ କେପ ମସରୁମ- ଡେଥ୍ କ୍ୟାପ୍ ଛତୁକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ କବକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର କବକ। ଅନେକ ଛତୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ବିଷାକ୍ତ ।