ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଆସେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ରୋମାଞ୍ଚ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ‘ବାଜ୍‌ବଲ୍’ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜରେ ୨-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଜନି ବେୟାରଷ୍ଟୋଙ୍କ ଷ୍ଟମ୍ପି ଆଉଟ୍‌କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି । ବେୟାରଷ୍ଟୋଙ୍କ ଏହି ଆଉଟ୍‌କୁ ନେଇ ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୌନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ ମାନିବା ନେଇ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୁନକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକସ୍‌ଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହିପରି ଭାବେ ମୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହା ସହିତ ସେ ଷ୍ଟୋକସ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଗକୁ ସିରିଜରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ।

ଏହାର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲବାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବିତ, ଯାହାର ଜିତିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି । “ମୁଁ ଆମର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ଆସେସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି । ସମାନ ପୁରୁଣା ଆୟୁସ୍ – ସବୁବେଳେ ଜିତେ! ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ପଛରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ସହିତ ଆଲବାନି କହିଥିଲେ ସେ ସୁନାକଙ୍କ ନିରାଶାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି । “କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପଡାଉନ୍ ରେ ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଇଥିବା ସମାନ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଇପାରେ:” ସବୁବେଳେ ନିଜ କ୍ରିଜରେ ରୁହ “ବୋଲି ଆଲବାନି ସିଡନୀ ମର୍ନିଂ ହେରାଲ୍ଡକୁ କହିଛନ୍ତି ।

I’m proud of our men’s and women’s cricket teams, who have both won their opening two #Ashes matches against England.

Same old Aussies – always winning!

Australia is right behind @ahealy77, @patcummins30 and their teams and look forward to welcoming them home victorious 👏

