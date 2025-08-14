ଟିମକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି 3 ଖେଳାଳି

T20 ସିରିଜରେ ଟିମକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା । T20I ସିରିଜର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 3 ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା T20 ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା । T20I ସିରିଜର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ T20 ସିରିଜ ଖେଳୁଛି। ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ 16 ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର Mitchell Owen ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାକି ଥିବା T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ Owenଙ୍କ ହେଲମେଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବଲଟି ବାଜିଥିଲା।

Mitchell Owenଙ୍କୁ 12 ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡିବ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେବେ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ? ଆସିଲା ବଡ଼…

(ଭିଡିଓ) ୧୦୫ ବର୍ଷରେ ଜେଜେମା’ଙ୍କ ପାଖରେ…

ବଲ୍ ଲାଗିବା ପରେ, Mitchell Owen ଏକ କଙ୍କସନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ସେହି ସମୟରେ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ Australia ର କଙ୍କସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ, Owenଙ୍କୁ 12 ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଟି-୨୦ ଏବଂ ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ବାହରିଲେ

ଓୱେନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ମ୍ୟାଟ ସର୍ଟ ଏବଂ ଲାନ୍ସ ମାଁରିସ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ, ଉଭୟର ଅଂଶ ଥିବା ସର୍ଟ । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଆହତ ହେବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି । ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ସିଜିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେବେ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ? ଆସିଲା ବଡ଼…

(ଭିଡିଓ) ୧୦୫ ବର୍ଷରେ ଜେଜେମା’ଙ୍କ ପାଖରେ…

(Video): ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖଣ୍ଡାର ଧାର ଭଳି…

ପାକିସ୍ତାନରେ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନତା…

1 of 28,877