୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼ ଦାବି: ICC ନିକଟରେ କୋଚ୍ଙ୍କ ଅପିଲ୍, ରଚିଲେଣି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍
୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼ ଦାବି: ICC ନିକଟରେ କୋଚ୍ଙ୍କ ଅପିଲ୍
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆଗାମୀ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏବେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୧୫ ମାସ ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ମିଳିତ ଆୟୋଜନ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାବ୍ୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ମିଶି କରିବେ।
ତେବେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି ରଖିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ଅଧିକ ଖେଳାଳି ସାମିଲ କରିବା) ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନଜର ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଟ୍ରଫି ଉପରେ ରହିଛି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଡ଼ ଦାବି: ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଏଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁପର ସିରିଜ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁପର ୭ ରାଉଣ୍ଡ ସାମିଲ ରହିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୪ ରୁ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ।
ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ICC କୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆକାର ବଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ ବାଛିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
କ’ଣ କହିଲେ କୋଚ୍: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆକାର କିପରି ହେବା ଦରକାର? ବିଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ୧୫ ଜଣିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦଳକୁ ନେଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକାସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହାଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉ। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ରହନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଆପଣ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆକାର ବିଷୟରେ କ’ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି?”