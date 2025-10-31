ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାରଙ୍କ ପ୍ଲାନ ଫ୍ଲପ୍; ଦ୍ବିତୀୟ T20ରେ ହାରିଲା ଭାରତ, ମାତ୍ର ୧୩ ଓଭରରେ ଖେଳ ଶେଷ କଲା କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍…
ହାରିଲା ଭାରତ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନିଜ ମଇଦାନରେ ବାଜି ମାରିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ମାତ୍ର ୧୩ ଓଭର ୨ ଟି ବଲରେ ଖେଳ ଖତମ କଲା କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ। ଧରାଶାୟୀ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି।
କାମ କଲାନି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ଆଉ ଏବେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ ଧୋଇଦେଲା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ।
ଆଜି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ୧୦ ଟି ବଲ ଖେଳି ଶୁଭମନ ଗିଲ ୫ ରନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜ ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୮ ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ୩୭ ଟି ବଲ ଖେଳି ୮ଟ ଟଉକା ଓ ୨ଟି ଛକା ମାରି ୬୮ ରନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ମାତ୍ର କ୍ୟାପଟେନ ସୂର୍ୟ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୧ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦଳତରଫରକୁ ହର୍ଷିତ ରାଣା ୩୫ ରନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ୧୦ ରନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ।
ମାତ୍ର ୧୮ ଓଭର ୪ ବଲରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ୧୨୫ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ ୪୦ଟି ବଲ ବଳକା ଥାଇ ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା। ୬ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୩ ଓଭର ୨ଟି ବଲ ଖେଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ତରଫୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସ୍ପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଓ କୁଳଦୀପ ଯାଦବ 3 ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ଯାଚ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପରାଜିତ ହୋଇଛି ।
ଆଗକୁ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ସହ ଆଉ 3ଟି ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବ। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଖେଳ ଜିତି କଙ୍ଗାରୁ ସହ 1-1 ବରାବର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି କମବ୍ୟାକ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।