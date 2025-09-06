‘ଟିମ୍ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ..’, ବିଶ୍ୱ କପ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

‘ଟିମ୍ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ..’, ବିଶ୍ୱ କପ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟିକା ଆଲିସା ହିଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଟିମ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ସାତ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବ। ICC ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ହିଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦିଓ ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଗଭୀରତା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ମାଟି କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର: ୩୫ ବର୍ଷୀୟା ୱିକେଟ୍କିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଟିମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ସୋଫି ମୋଲିନକ୍ସ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରେ ରହିବା ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏସୀୟ ପିଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୋଲିନକ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ଜିଆ ୱାରେହାମର ସ୍ପିନ୍ ଯୋଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ, ହିଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏହା ଜଣେ କ୍ରିକେଟର୍ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଏ।