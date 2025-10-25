ଏହି ନାମିଦାମି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ବିଜନେସ୍ ! ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ହୃଦୟ, ନାଁ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ, ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ ମଦ ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଆନ କାଣ୍ଟର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ପଣ୍ଟିଂ ୱାଇନ୍ସ ସହିତ ୱାଇନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ପଣ୍ଟିଂ ୱାଇନ୍ସର ଆରମ୍ଭ

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ, ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ: ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ୍ରୀ, ତା’ପରେ କୋଚିଂ ଏବଂ ତା’ପରେ ୱାଇନ ମେକିଂ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଆନାଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୱାଇନ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏକାଠି, ସେମାନେ ପଣ୍ଟିଂ ୱାଇନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ମଦ ନିର୍ମାତା ବେନ୍ ରିଗ୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗ

ପଣ୍ଟିଂ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବେନ୍ ରିଗ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବେନ୍ ରିଗ୍ସ ଜଣେ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମଦ ନିର୍ମାତା। ସେମାନେ ଏକାଠି ଏପରି ମଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯାହାର ଗୁଣବତ୍ତା, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ। ରିକି ପଣ୍ଟିଂ 2023 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଟିକସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ, ପଣ୍ଟିଂ ୱାଇନ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି। ଏହି ମଦଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରିମିୟମ୍ ୱାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେପରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଡିଲେଡ୍ ହିଲ୍ସ ଏବଂ ମ୍ୟାକଲାରେନ୍ ଭେଲ ଏବଂ ତାସମାନିଆର କୋଲ୍ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଅଙ୍ଗୁର ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ପଣ୍ଟିଂ ୱାଇନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲାଲ, ଧଳା ଏବଂ ରୋଜ୍ ୱାଇନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆସେ।

କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ୱାଇନୟାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା

ବ୍ରାଣ୍ଡଟି ମଦ ପ୍ରେମୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛି। ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଏହି ଉଦ୍ୟମରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟ।

ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର

ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ୧୯୯୯, ୨୦୦୩ ଏବଂ ୨୦୦୭ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶ ଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ୭୭ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୪୮ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ କରିଛି। ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଉଭୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

