(VIDEO) ସଂସଦରେ ପଚା ମାଛ ଦେଖାଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସାଂସଦ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ସଂସଦରେ ପଚା ମାଛ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛିନା। ସତରେ କ’ଣ ଏମିତି ସଂସଦ ଭିତରକୁ ପଚା ମାଛ ନେଇ କେହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଏହି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ସଂସଦ ଭିତରକୁ ଜଣେ ସାଂସଦ ପଚା ମାଛ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ।

ଆଉ ପଚା ମାଛ ଦେଖାଇ ସଂସଦରେ ନିଜ କଥା ରଖିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ସାଂସଦ ଜଣକ ପଚା ମାଛ ଦେଖାଇବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି କି, ଏହି ମାଛକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କର ବୋହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି।

ସଂସଦରେ ପଚା ମାଛ: ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଯଦିଓ ଏହି ସଂସଦ ଦୃଶ୍ୟଟି ଭାରତର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସଂସଦ ଭିତରକୁ ଜଣେ ସାଂସଦ ପଚା ମାଛ ନେଇ ଯିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସଂସଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ରାଜନେତା ଜଣକ ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ୪-୫ କିଲୋଗ୍ରାମର ଏକ ବଡ଼ ମାଛ ଧରି ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୁଧବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ସାଂସଦ ଦେଶର ସିନେଟରେ ଏକ ପଚା ସାଲମନ ମାଛକୁ ସଂସଦକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପଚା ମାଛ ଦେଖାଇ ନିଆରା ଢ଼ଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।

Greens senator Sarah Hanson-Young just pulled out a very large dead salmon in the Senate in a protest over the environmental laws and salmon farming 🐟 pic.twitter.com/GEfCFNC7vs

— Josh Butler (@JoshButler) March 26, 2025