ଅଲଆଉଟ ହେଲା କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍; ୩ ଓଭର ବଳକା ଥାଇ ମଇଦାନ ଛାଡିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଧୁଆଁଧାର ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଆଉଟ ହେଲା କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ । ଭାରତକୁ 237 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ । ମ୍ଯାଚ ଜିତି ସମ୍ମାନ ବଁଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ଯରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।
ଆଜି ଭାରତ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି । ଆଗରୁ 3ଟି ମ୍ଯାଚରେ ଭାରତ ହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତ ଆଗରୁ 3ଟି ODIରେ ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଛି ।
ଏଣୁ ଆଜିର ମ୍ଯାଚ ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ମ୍ଯାଚ । ସିଡନୀରେ ଏହି ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯାଉଛି । ଏବେ ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଟିମର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅପେକ୍ଷା । ବିପକ୍ଷ ଦଳର ଧାର୍ଯ୍ଯ ରନକୁ ପୁରଣ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ।
ତୃତୀୟ ODI ପ୍ରଥମେ ଟସ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ଯାଟିଙଅଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଦଳ ତରଫରୁ କ୍ଯାପଟେନ ମିଚେଲ ମାର୍ସଙ୍କ ସମେତ ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ ଓପନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଏହାସହ 46 ଓଭର 4 ବଲ ଖେଳି କଙ୍ଗାରୁ ଟିମର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଲ ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଅନ୍ଯପଟେ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ODI ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ଯ ବିରାଟ ଓ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ସେଟ ହୁଏ ତେବେ ମ୍ଯାଚରେ ତାଙ୍କର ମଜାଦାର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।