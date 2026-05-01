୧୮ ନା ୨୧…କେଉଁ ବୟସରେ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ମହିଳା; ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ!

ବିବାହ ବୟସ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିବିଧ ଦେଶରେ, ବିବାହ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସାମ୍ପଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ (SRS) ରୁ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ବୟସରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଭୌଗୋଳିକ ବ୍ୟବଧାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଝିଅମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପରେ ହିଁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରାଯାଉଛି।

ଯଦି ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିବାହର ସଠିକ୍ ବୟସ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ତେବେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଭାରତରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିବାହର ହାରାହାରି ବୟସ ପ୍ରାୟ ୨୩ ବର୍ଷ, କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ୨୨.୯ ବର୍ଷ।

ଏହି ଜାତୀୟ ହାର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ତଥ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ସମାନ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି।

ଭାରତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବୟସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌଗୋଳିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କଥା ଆସେ, ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି, ବିବାହ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ ୨୬.୩ ବର୍ଷ। ଏହା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଝିଅମାନେ ହାରାହାରି ୨୪.୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଯାହାର ହାରାହାରି ବୟସ ୨୪.୫ ବର୍ଷ।

ଉତ୍ତର ଭାରତ ପରି, ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବହୁତ କମ ବୟସରେ ବିବାହ କରାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ସ୍ଥାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ହାରାହାରି ବିବାହ ବୟସ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନରେ, ମାତ୍ର ୨୧.୩ ବର୍ଷ।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୧.୫ ବର୍ଷ ରହିଛି। ସେହିପରି, ବିହାରରେ, ମହିଳାଙ୍କ ବିବାହର ହାରାହାରି ବୟସ ୨୧.୬ ବର୍ଷ, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏହି ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା, ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆତା ଏବଂ ସଚେତନତାର ଅଭାବକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହି SRS ୨୦୨୩ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ବିବାହ ବୟସରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରଚଳନ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ, ଉତ୍ତର ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ହାରାହାରି ବୟସ ଅଧିକ।

ଏହା ସିଧାସଳଖ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଝିଅମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିପରୀତରେ, ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ସୀମିତ।

