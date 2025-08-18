ପୋଡ଼ା ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ, ସହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ପୋଡ଼ା ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ

ପୋଡ଼ା ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ, ସହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ପୋଡ଼ା ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ
ବାୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ପୋଡ଼ା ତଲ ପାଇଁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହୃତ ରୋଷେଇ ତେଲକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ତେଲକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ରିଫାଇନିଂ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ (IOC) ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଛି।
ହରିୟାଣାର ପାନିପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ରିଫାଇନାରୀକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ୍ (SAF) ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି। IOC ଏପରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ।
ISCC CORSIA (ICAO) ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। IOC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦର ସିଂହ ସାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା,ପାନିପଥ ରିଫାଇନାରୀ ବ୍ୟବହୃତ ରୋଷେଇ ତେଲରୁ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦନ
ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହୃତ ତେଲରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 35,000 ଟନ୍ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହଳଦିରାମ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଅପଚୟ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହା ସେହି ତେଲ ଯାହାକୁ ଥରେ ଭାଜିବା କିମ୍ବା ରାନ୍ଧିବା ପରେ ପୁନଃବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ।
IOC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଛୋଟ ସହରରୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ଧନ
ସ୍ଥାୟୀ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ (SAF) ଏକ ବିକଳ୍ପ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ କାର୍ବନ ନିର୍ଗତ କରେ। ଏହା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ସ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ରନ୍ଧନ ତେଲ, କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବ-ଅବର୍ଜନାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ଶିଳ୍ପର କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ପାରମ୍ପରିକ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିମାନର ଇନ୍ଧନରେ 1 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ଧନ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି।
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସବୁଜ କରାଯାଇପାରିବ। ସାହାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାୟୁ ଇନ୍ଧନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିସାରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୟୁରୋପୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବା ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ର ସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରେତା ହୋଇପାରିବେ।