ତେଲ ଗ୍ୟାସ ପରେ ଏବେ ବଢ଼ିବ ବିମାନ ସେବା! ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ହେବ ମହଙ୍ଗା; ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ!

୧ ରୁ ବିମାନ ଟରବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସରକାର ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ବିମାନ ଟରବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତଥାପି, କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ବୋଝ ତୁରନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ATF ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ନାଇଡୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ନିରାପଦ ଏବଂ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।

ସରକାର ଏହାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଯଦି ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ATF ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତଥାପି, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା।

ATF ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ: ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ATF ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଏହା ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।

ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି: ଏହି ସମୟରେ, ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଘରୋଇ ଟିକେଟ ଉପରେ ₹୩୯୯ ର ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟରେ ଏହା $୧୦ ରୁ $୨୦୦ (ପ୍ରାୟ ₹୧୬,୦୦୦) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦୂରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ₹୪୨୫ ରୁ ₹୨,୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିଛି। ବଜେଟ୍ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଆକାସା ଏୟାର ଉଡ଼ାଣର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ₹୧୯୯ ରୁ ₹୧,୩୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିଛି।

