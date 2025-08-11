ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି କାମ, ନହେଲେ ପୂଜା ରହିଯିବ ଅଧୂରା

ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍‌

By Chinmayee Beura

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହୁଁ? ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଏପରି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଏଡାଇବା ଉଚିତ।

ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିଖନ୍ତୁ।

ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସଫା ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସ୍ନାନ ନକରି ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ, ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକତା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଅନେକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠର ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ପାଠ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ମନରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ମୋଟ 40ଟି ଚୌପାଇ ଏବଂ ଦୁଇପଟି ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ସମୟ ଅଭାବରୁ କିଛି ଚୌପାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ।

ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଉଠିବା କିମ୍ବା କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବିଚଳିତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ।

