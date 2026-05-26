ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ୫ଟି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବ କାଙ୍ଗାଳ! ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ଫେରିଯିବେ ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀ!
ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ, ତେବେ ଫଳାଫଳ ସୁଖଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଆମର ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ତେଣୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଘର ଝାଡୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଝାଡୁ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଝାଡୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଫା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ: ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ପ୍ରାର୍ଥନା କକ୍ଷ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘର ଅନ୍ଧାର କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଧାର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳି ଥାଆନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବିରାଜମାନ କରେ।
ଝଗଡ଼ା ଏଡାନ୍ତୁ: ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ।
ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଏହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଜା ପବନ ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବା ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଶୋଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ: ବୟସ୍କମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ଆଳସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଶୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୋଟ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରି ବିତାଇବା ଭଲ।