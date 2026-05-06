ଦହି ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ସାବଧାନ, ଫାଇଦା ବଦଳରେ ହେବ ବଡ଼ କ୍ଷତି

By Jyotirmayee Das

Health Tips: ଦହି ଖାଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ପେଟ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଦହି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ, ଆପଣ ହୁଏତଃ ଜାଣି ନଥିବେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ସହିତ ଦହି ଖିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଫାଇଦା ବଦଳରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି।

ଦହି ସହିତ ମାଛ

ଦହି ମାଛ ସହିତ କେବେବି ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ, ଉଭୟେ ପ୍ରୋଟିନର ଭରପୂର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି, ହଜମ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଓମେଗା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମାଛରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଦବି ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ, ଏହାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା କରିପାରେ।

ଦହି ସହିତ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ

ଦହିକୁ ଛଣାଛଣି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ପକୋଡା କିମ୍ବା ପରଟା ସହିତ ବହୁତ ଦବି ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଦବି ସହିତ ତେଲିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ମନ୍ଥର କରିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

ଦହି ସହିତ ପିଆଜ

ଦହିରେ ପିଆଜ ମିଶାଇ ରାଇତା ତିଆରି କରିବାର ଏକ ଧାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମ୍ଳତା ଏବଂ ବାନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଏକଜେମା, ସୋରିୟାସିସ୍ ପରି ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଦହି ସହିତ କ୍ଷୀର

କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିକୁ ଏକାଠି ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଉଭୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପ୍ରୋଟିନରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାଇରିଆ, ଫୁଲିବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କ୍ଷୀର ଦହି ହଜମକୁ ମନ୍ଥର କରିଥାଏ, ଯାହା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଏବଂ ଫୁଲିବା କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ଦହି ସହିତ ଆମ୍ବ

ଆମ୍ବ ଏବଂ ଦହି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦହି ସହିତ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ ସେମାନେ ଶରୀର ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

