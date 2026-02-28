AC କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ କଥା, ନହେଲେ ଭୋଗିବେ ସମସ୍ୟା, ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍
AC Buying Tips: ଗରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଏକ ନୂତନ ଏସି କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ଏକ ମଡେଲ୍ ବାଛନ୍ତି ଯାହା ପରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆଣିଥାଏ। ଏସି କେବଳ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଥିବା ମେଶିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରକୁ ବିଚାର ନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସିକ ବୋଝ ହୋଇପାରେ।
କକ୍ଷର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ଟନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ବାଛନ୍ତୁ
ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ହେଉଛି ଭୁଲ ଟନ୍ ଏସି କିଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଟନ୍ ଏସି କିଣନ୍ତି, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଅଯଥାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ କୋଠରୀ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏକ କମ୍-ଟନ୍ ଏସି ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମେସିନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ, ୧-ଟନ୍, ୧.୫-ଟନ୍, କିମ୍ବା ୨-ଟନ୍ ଏସି ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଠରୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଛାତ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
ଷ୍ଟାର ରେଟିଂକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି
ଏକ AC ର ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ସିଧାସଳଖ ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡିତ। ଏକ ୫-ଷ୍ଟାର ମଡେଲ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟିକେ ମହଙ୍ଗା ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଶସ୍ତା ହେତୁ ୨ କିମ୍ବା ୩ ଷ୍ଟାର AC କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଇନଭର୍ଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନ ବୁଝି କିଣିବା
ଇନଭର୍ଟର ଏସିଗୁଡ଼ିକ ଆଜିକାଲି ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କାରଣ ସେମାନେ କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ରେସର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଥଣ୍ଡା ପବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ପାରମ୍ପରିକ ନନ୍-ଇଭର୍ଟର ଏସିଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛନ୍ତି କାରଣ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କମ, ଯାହା ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ।
ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା
ସଠିକ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ସଠିକ୍ ମଡେଲ୍ ବାଛିବା ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବାହ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ରଖାଯାଏ କିମ୍ବା ପାଇପିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ AC କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଟରକୁ ସଫା ନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଥଣ୍ଡା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ
ଏସି କିଣିବା ସମୟରେ କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟନେଜ୍ କ୍ଷମତା, ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ, ଇନଭର୍ଟର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସଂସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ ମୋଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।