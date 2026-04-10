ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର: ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ତାଇୱାନ ବିରୋଧୀ ନେତ୍ରୀ, ଦେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ!
୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଐତିହାସିକ ସାକ୍ଷାତକାର: ବେଜିଂରେ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ‘ଶାନ୍ତି’ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ତାଇୱାନର ବିରୋଧୀ ଦଳ!
ବେଜିଂ/ତାଇପେ: ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ଘନେଇଥିବା ବେଳେ ତାଇୱାନରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ତାଇୱାନର ସର୍ବବୃହତ ବିରୋଧୀ ଦଳ କୁଓମିଣ୍ଟାଙ୍ଗ (KMT) ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଚେଙ୍ଗ୍ ଲି-ୱୁନ୍ ଶୁକ୍ରବାର ବେଜିଂର ଗ୍ରେଟ୍ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ଠାରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ତାଇୱାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଙ୍ଗ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଐତିହାସିକ ସାକ୍ଷାତକାର: ଦୀର୍ଘ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଇୱାନର କୌଣସି ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ବେଜିଂ ଗସ୍ତ କରି ଚୀନ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଚେଙ୍ଗ୍ ଲି-ୱୁନ୍ ବେଜିଂର ‘ଗ୍ରେଟ୍ ହଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍’ରେ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଇୱାନର ଜନସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଚେଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ: ଚେଙ୍ଗ୍ ଲି-ୱୁନ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଶାନ୍ତି ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା’ (Peace Cooperation Mechanism) ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଇୱାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ର ଜନସାଧାରଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କ୍ଷତି ହେବ। ଚେଙ୍ଗ୍ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମରିକ ତିକ୍ତତାକୁ କମ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଇୱାନକୁ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ‘ଗୋଟି’ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଚୀନ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ: ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶି ଜିନପିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚେଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଇୱାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକା ସମୁଦାୟର ଅଂଶ। ଯଦି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଚୀନ୍ ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ କୋମଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ତାଇୱାନରେ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ: ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ତାଇୱାନର ଶାସକ ଦଳ (DPP) ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚୀନ୍ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନିଜର ପ୍ରଚାର (Propaganda) ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ତାଇୱାନର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୁଓମିଣ୍ଟାଙ୍ଗ (KMT) ଦଳର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ।
ଆମେରିକା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ: ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ହୋଇଛି, କାରଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଚୀନ୍ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଚେଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଶି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚୀନ୍ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ତାଇୱାନର ଏକ ବୃହତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ନିଷ୍କର୍ଷ: ତାଇୱାନ ବିରୋଧୀ ନେତ୍ରୀ ଚେଙ୍ଗ୍ ଲି-ୱୁନ୍ଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ? କିମ୍ବା ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ୍? ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋଡ଼କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।