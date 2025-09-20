IND vs PAK: ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ମ୍ୟାଚ ୱିନର ହେଲେ ଆହତ, ସୁପର-4ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଖେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ

ସୁପର-4 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଝଟକା । ମ୍ୟାଚ ବିଜୟୀ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଆହତ । ସୁପର-4ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଖେଳିବା ନେଇ ହେଲା ସନ୍ଦେହ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ତାର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ Aରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ଓମାନକୁ ଭେଟି 21 ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ବେକରେ ଆଘାତ

୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ, ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୮୮ ରନ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଓମାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଓମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ୧୫ତମ ଓଭରରେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହମିଦ୍ ମିର୍ଜା ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମିଡ୍-ଅଫ୍ ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଅକ୍ଷର ପଟେଲ କ୍ୟାଚ୍ ନେବାକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଲେ, କ୍ୟାଚ ହରାଇବା ସହ ବଲଟି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଯାଇ ବାଜିଲା । ଫଳରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ । ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦେଖି, ଫିଜିଓ ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡଗ୍ଆଉଟ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଅକ୍ଷର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପୁଣି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଏହା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ଅକ୍ଷର ବ୍ୟାଟିଂରେ ୨୬ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଷର ୧୩ଟି ବଲ୍‌ରେ ୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅକ୍ଷର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୪ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।

