ହଠାତ୍ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ କୁ ଲୁଚାଇ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗଜବ ଦୃଶ୍ୟ

କାହିଁକି ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ ଲୁଚାଇ ପଡ଼଼ିଆ ମଝିରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ?

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ପର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏପରି ଏକ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା ଯାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରିନଥିଲେ।

ଦଳକୁ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ପାଭିଲିୟନ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ।

ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଲୁଚାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ​​ଯାହା ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ଏପରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା?

୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ଦିନ ପର୍ଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ODI ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଏକ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଭୟ ପରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି କେବଳ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, କାରଣ ନବମ ଓଭର ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା।

ବ୍ୟାଟ୍ ଲୁଚାଇ ଦୌଡ଼ିଲେ ଅକ୍ଷର: 

ଏହି ସମାନ ଓଭରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର କେବଳ ଚାରିଟି ବଲ୍ ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଥରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।

ଅମ୍ପାୟାର ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ପାଭିଲିୟନ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରକୃତରେ ଅକ୍ଷର ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଟକୁ ଓଦା ନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା କରିଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା।

ଅକ୍ଷର ସଫଳ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଗଲେ। ତଥାପି, କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ।

ହେଲେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଠିକ୍ ୧୮ ବଲ୍ ବା ୧୧.୫ ଓଭର ପରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖରାପ ଆରମ୍ଭ:

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ସାତ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚତୁର୍ଥ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।

ସେହିପରି, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ମାତ୍ର ୮ ବଲ୍ ଖେଳି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିବାରୁ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ କରିଥିଲେ।

