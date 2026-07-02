ଇରାନରେ ୬ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଏହି ଭାରତୀୟ ନେତା
ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଇରାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଲା, ହେଲେ ସେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା।
ତେହେରାନ ଏବେ ଖାମେନିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି; ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଇରାନ ଶେଷ ସମାରୋହକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଏବଂ ତାଲିକାରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୪ ଏବଂ ୫ ତାରିଖରେ ତେହେରାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇମାମ ଖୋମେନି ମୋସାଲ୍ଲାରେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ଏହା ପରେ ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖରେ ଶବଦାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ଖାମେନିଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖରେ ମଶାଦର ଇମାମ ରେଜା ମବ୍ରିନରେ ରଖାଯିବ।
ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବ। ଖାମେନିଙ୍କ ସହିତ ଡକ୍ଟର ମିସବା-ଉଲ-ହୁଦା ବାଘେରି, ସୟଦା ବୁଶରା ହୋସେନି ଖାମେନି, ଜାହରା ହଦ୍ଦାଦ-ଆଦେଲ ଏବଂ ଜାହରା ମହମ୍ମଦି ଗୋଲପାୟଗାନିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ।
ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଜୁଲାଇ ୪-୫: ତେହେରାନର ମହାନ ଇମାମ ଖୋମେନି ମୋସାଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମାରୋହ।
ଜୁଲାଇ ୬: ତେହେରାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶବଯାତ୍ରା ବାହାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତଦେହ ସହିତ ଡକ୍ଟର ମିସବା-ଉଲ-ହୁଦା ବାଘେରୀ, ସୟିଦା ବୁଶ୍ରା ହୋସେନି ଖାମେନେ, ଜାହରା ହାଦ୍ଦ-ଆଡେଲ, ଏବଂ ଜାହରା ମହମ୍ମଦ ଗୋଲପାୟଗାନିଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ଜୁଲାଇ ୭: ଇରାନର କୋମ ସହରଠାରେ ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ।
ଜୁଲାଇ ୮: ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ଇରାକରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନଜଫ ଏବଂ କାରବାଲାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇରାକୀ ପ୍ରଶାସନ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରିବ।
ଜୁଲାଇ ୯: ଇରାନର ମାଶାଦରେ ଥିବା ଇମାମ ରେଜା ମବ୍ରିନରେ କବର ଦିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇମାମ ସଜ୍ଜାଦଙ୍କ ସହିଦ ରାତି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଖାମେନିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାମିଲ ହେବେ:
ତେହେରାନରେ ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ବହୁଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଇରାନ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଛି।
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (ପିଡିପି)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମେହବୁବା ମୁଫତି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରନ୍ତି।