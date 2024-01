(Video) ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ହେବନି ଶୀତ, ନଗର ନିଗମ କରିଛି ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦେଖିକି ଖୁସି ହୋଇଯିବ ମନ

ଅଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି କାରଣ ଦେଶର ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଯୋଧ୍ୟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି।

ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ Infrared outdoor heater ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ, ଲୋକମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆରାମରେ ରାମ ଲଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ହିଟରଗୁଡିକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି।

#WATCH | Uttar Pradesh | Infrared outdoor heaters installed at several locations across Ayodhya to help people stay warm amid the dropping temperatures. The heaters have been installed by Nagar Nigam Ayodhya. pic.twitter.com/5Y93JSULf6

— ANI (@ANI) January 16, 2024