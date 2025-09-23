Ayodhya Mosque Plan: ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା ; ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କହିଲେ ….
Ayodhya Mosque Plan : ଅଯୋଧ୍ୟା ବିବାଦରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁନ୍ନି ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମସଜିଦର ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (ADA) ରାମ ମନ୍ଦିର ଜମି ବଦଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର (RTI) ର ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୋ ଆପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NOC) ଅଭାବରୁ ମସଜିଦର ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ସୂଚନାମୁତାବକ ୯ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୧୯ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ମସଜିଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୁନ୍ନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡକୁ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ୩ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୦ରେ, ତତ୍କାଳୀନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନୁଜ କୁମାର ଝା ଅଯୋଧ୍ୟା ନିକଟସ୍ଥ ଧନୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ସୁନ୍ନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ମସଜିଦ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୨୩ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ରେ ଏହି ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେବେଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ।
ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତିରେ ଖବରକାଗଜଟି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏନଓସି ଅଭାବରୁ ମସଜିଦର ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାଶ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମୋଦିତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ମସଜିଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି।