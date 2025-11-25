ଉଡି଼ଲା ଧର୍ମଧ୍ବଜା…ଭବ୍ଯ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା, ପୂଜକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା ରାମଭୂମି…
ତେବେ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ କେତେ ଦରମା ମିଳେ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ରାମଲାଲା ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ।ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ, ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଧ୍ବଜା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବିଶେଷ ତାରିଖରେ ତ୍ରେତ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାମଲାଲା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଏବେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ କିପରି ପୂଜାରୀ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି।ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା…
ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପୂଜାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ, ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୂଜା ବିଧିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଜରୁରୀ।
ଅଧିକାଂଶ ପୁରୋହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା ବିଧି ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏହା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ କରାଯାଏ।
କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ପୂଜକ :
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାମ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରି ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଦରମା ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ଟଙ୍କା କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସହାୟକ ପୂଜକଙ୍କ ଦରମା ମାସିକ ୩୩,୦୦୦ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ମନ୍ଦିରର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରକିପର ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୪,୦୦୦ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସମ୍ପ୍ରତି ୧୯,୦୦୦ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମାରେ ଜଣେ ନୂତନ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ପାଣ୍ଠି କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୂଜାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବାର୍ଷିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।