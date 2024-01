ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ କିଏ? ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିବା ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥି ସହିତ ମାଇସୋର (କର୍ଣ୍ଣାଟକ) ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁଠାରେ ରାମ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୟନ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ, ଆମର ଗର୍ବ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ରାମ ହନୁମାନଙ୍କ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭୂମି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା। ”

୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ଯୋଗୀରାଜ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କ ପିତା ୱାଡିଆର ପରିବାରର ପ୍ରାସାଦକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ମାଇସୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମବିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି।

ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ୩୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟରେ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ଷ୍ଟାଲଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ଛତା ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ କେଦାରନାଥରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ୧୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ।

