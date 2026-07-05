ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଧରା ପଡ଼ିଲା ସତ
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
Ram Temple Donation Scam: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଳାର ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବଂ ନଗଦ କାରବାରର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଯେ, ଏହି ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଚୋରି ସହ ଜଡ଼ିତ କି ନୁହେଁ ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅବିନାଶ ନିଜର ଜଣେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଏବଂ ଏକ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଭାଇ ପଚାରିବାରୁ ଦେଇଥିଲା ଏଭଳି ଜବାବ
ଅବିନାଶଙ୍କ ଭାଇ ଅଭିଷେକ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଅନେକ ଥର ଡ୍ୟୁଟି ସରିବା ପରେ ଅବିନାଶଙ୍କୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଧରି ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ଅବିନାଶ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନଦେଇ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା ।
ପରେ ଅନୁକଳ୍ପ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦର୍ଶନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ‘ଜଜମାନ’ (ଭକ୍ତ)ମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ଏହି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଥା ନହେବାକୁ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ନଗଦ କାରବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଗହନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଟଙ୍କା ଗଣତି କୋଠରି ପାଇଁ ନୂଆ ଓ କଡ଼ା ନିୟମ
ଏହି ଚୋରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦାନ ଅର୍ଥ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଟେବୁଲ୍-ଚେୟାର ବଦଳରେ କେବଳ ଚଟାଣରେ ଗଦି ଏବଂ ପ୍ଲାଇଉଡ୍ ବିଛାଇ ନୋଟ୍ ଗଣାଯାଉଛି, ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା କେହି ଟଙ୍କା ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।
ନୋଟ୍ ଗଣୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗଣତି ସମୟରେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାଥ୍ରୁମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ଏହାସହ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଉଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ରୁମ୍ ଉପରେ ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ମନିଟରିଂ ରୁମ୍ରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ମନ୍ଦିର କମିଟି ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ନେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।