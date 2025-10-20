ରାମଲୀଳା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲେ ରୁଷ ଦେଶର ନାଗରିକ; ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିର ନିଆରା ଝଲକ…
୯୦ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ରାମଲୀଳ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ରାମଲୀଳା ନାଟକରେ ନଜର ଆସିଲେ ରୁଷିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ନେପାଳ ଭଳି ୫ ଟି ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ । ୯୦ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା ରାମଲୀଳା ନାଟକ । ବିଦେଶୀଙ୍କ ନାଟକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନମୋହିଲା ।ଏହାସହ ନାଁ ରଖିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ।
ଦୀପାବଳିରେ ଦୁଇଟି ରେକର୍ଡ କଲା ଅଯୋଧ୍ୟା । ଗିନିଜ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଲା ରାମଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟା । ଗତକାଲି ଦୀପୋତ୍ସବରେ ୨୬ ଲକ୍ଷ ୧୭ ହଜାର ୨୧୫ ଟି ଦୀପ ଜଳାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରାୟ ୩୩ ହଜାର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରାୟୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାୟ ୫୬ଟି ଘାଟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ।
ଏହାସହ ରୁଷ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ନେପାଳ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମଲୀଳା ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ନେଇଥିଲା । ଆଉ ଏହା ଏକ ନିଆରା ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ସମସ୍ତ ଦିପରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଦ୍ୱାରା ଦୀପ ଗଣାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ଏହାକୁ ଗିନିଜ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ୨ ହଜାର ୧୨୮ ଜଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗିନିଜ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲା ।