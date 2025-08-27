ଏବେ ପାଚିଲା ଚୁଟିକୁ କରିବେ ବାଏ ବାଏ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧଳା ହେବନି ବାଳ, ଆପଣାନ୍ତୁ ଆୟୁବୈଦିକ ଉପାୟ
ଇଣ୍ଡିଗୋକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ଆଜିକାଲି କେଶ ଧଳା ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଧଳା କେଶ ବୟସ ବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ କେଶ କମ୍ ବୟସରେ ଧଳା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନେ ଧଳା କେଶକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ତଥାପି, ଏହି ରଙ୍ଗରେ ଥିବା କେମିକାଲ ସମୟ ସହିତ କେଶକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା କେଶକୁ ପୁଣି କଳା କରିବାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଧଳା କେଶକୁ କିପରି କଳା କରିବେ?
ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଇଣ୍ଡେଗୋ ପତ୍ରରୁ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଗଛ ଟ୍ରୋପିକାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥାଏ।
ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାର ଅନେକ ଲାଭ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ କେଶକୁ ରଙ୍ଗ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଚମକଦାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବଡ଼ ବ୍ୟୁଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କେଶ ଭଲ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡିଗୋ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?
ଇଣ୍ଡିଗୋ ୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କେମିକାଲ ମୁକ୍ତ। ଏଥିରେ ଆମୋନିଆ, ସଲଫେଟ୍ କିମ୍ବା ପାରାବେନ୍ ନାହିଁ। ଏହା କେଶକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଆଣେ।
ହାର ବ୍ୟବହାର ସହିତ, କେଶର ରଙ୍ଗ ୪ ରୁ ୬ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ମୁଣ୍ଡର କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରାଫ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ।
କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ପୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏବେ, ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ପାଉଡର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।
ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପେଷ୍ଟକୁ ଚୁଟିର ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ।
ଏକ ସାୱାର କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ରୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବେ, ଏହା କେଶକୁ ସେତେ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ କରିବ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ, ପ୍ରଥମେ କେଶକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ସାମ୍ପୁ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଏହାକୁ ମେହେନ୍ଦି ସହିତ ମିଶାଇ କେଶରେ ଲଗାଇପାରିବ।
୭୦% ମେହେନ୍ଦିରେ ୩୦% ଇଣ୍ଡିଗୋ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଲାଲ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର କେଶକୁ ମିଳିଥାଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୩୦% ମେହେନ୍ଦିରେ ୭୦% ଇଣ୍ଡିଗୋ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କଳା କେଶକୁ ମିଳିଥାଏ।