ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବରବାଦ୍ କରିଦେବ ଗର୍ଭାଶୟ ଫାଇବ୍ରେଏଡ୍, କିପରି ପଇବେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି…

By Jyotirmayee Das
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟ ବହୁତ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଚାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଋତୁସ୍ରାବ, ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍ ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆବରଣ ଗଠନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ଭାଶୟ ସହିତ ଜଡିତ। ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଗର୍ଭାଶୟ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗର୍ଭାଶୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି । 

ଗର୍ଭାଶୟର ଭିତର, ବାହାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ନୁହେଁ ଏବଂ କିଛି ମାସ ପରେ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ବଢ଼ିଲେ ଏକ ବଡ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରଥମେ ଔଷଧ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅପରେସନ୍ କରି ବାହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।

ଫାଇବ୍ରଏଡ୍‌ର ସମସ୍ୟା କ’ଣ: ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଋତୁସ୍ରାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ରମାଗତ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବଳ ପାଚନକ୍ରିୟା, ଯାହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର କାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୁଏ।

ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପଚାର: ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଔଷଧି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କାଞ୍ଚନାର ଗୁଗ୍ଗୁଲୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫାଇବ୍ରଏଡ୍ ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହରମୋନ୍ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହାକୁ ପାଉଡର କିମ୍ବା ଟାବଲେଟ୍ ଆକାରରେ ନିଆଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଅନେକ ଗର୍ଭାଶୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅସପାରାଗସ୍ ଏବଂ ତ୍ରିଫଳା ପାଉଡର ଉପଯୋଗୀ। ଉଭୟ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ଭାଶୟର ଭିତର ଆସ୍ତରଣକୁ ଘନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।

ଏଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ହଳଦୀକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ କିମ୍ବା କାଢା ଭାବରେ ସେବନ କରାଯାଇପାରିବ। ହଳଦୀ ଗର୍ଭାଶୟରେ ପ୍ରଦାହ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗଠିତ ଗର୍ଭାଶୟର ଆସ୍ତରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଫାଇବ୍ରଏଡକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।

