ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ସୁଗାରକୁ ମୂଳପୋଛ କରିଦେବ ଏହି ଫଳ! 100% ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?
ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ହାଇ ବ୍ଲଡ ସୁଗାରକୁ ମୂଳପୋଛ କରିଦେବ ଏହି ଫଳ!
ayurvedic remedy to reduce high blood sugar: ଭାରତରେ ମଧୁମେହ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ମାମଲା ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେ ଭାରତକୁ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସର ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଦେଶରେ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ, ଏବଂ 13 କୋଟି ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ଦେଶୀ ଉପଚାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ –
କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ, ଏହି ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରାରେ ବା ଡାଇବେଟିସରେ ପୀଡିତ, ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଏକ ମରୁଭୂମି ଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପଚାର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ:
ଏହି ଉପଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା କୋଡ ଟୁମ୍ବା (ଏକ ମରୁଭୂମି ଫଳ, ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଫଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା), 100 ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ଅଦା, ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ଚିରେଇତା (ସ୍ୱର୍ଟିଆ ଚିରେଇତା, ଏକ ତିକ୍ତ ଔଷଧି) ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଏହି ପାଉଡର କିପରି ତିଆରି କରିବେ?
ପ୍ରଥମେ, ତାଜା କୋଡ ଟୁମ୍ବା ଫଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଖିଲା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। 100 ଗ୍ରାମ ଶୁଖିଲା ଅଦା ଏବଂ 100 ଗ୍ରାମ ଚିରେଇତା ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ପାତ୍ରରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
କିପରି ସେବନ କରିବେ:
ଏହା ଖାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଏହି ପାଉଡରର ଅଧ ଚାମଚ (ପ୍ରାୟ 2-3 ଗ୍ରାମ) ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ।