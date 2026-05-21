ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଡଭାଇଜରୀ, ଖରାରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଲୁ’ରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଘରୋଇ ଉପାୟ

By Jyotirmayee Das

Heat wave: ଦେଶରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରକୋପ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଏବଂ ଲୁ’ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ନ ବାହାରିବା, ହାଲୁକା ସୁତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ଅଭାବ ନହେବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆଡଭାଇଜରୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେବା କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବା ଅଂଶୁଘାତର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।

ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାବଧାନ

ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଭଳି ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଛାଇ ଥିବା ସ୍ଥାନ, ଆରାମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ‘ସେଣ୍ଟର୍ସ ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନସନ୍’ (CDC) ଅନୁଯାୟୀ, ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇନପାରେ, ତେବେ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ ରଖିବାର ଉପାୟ

ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାର ଆଡଭାଇଜରୀରେ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଯୋଗ, ୟୁନାନୀ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥି ସହ ଜଡ଼ିତ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି।

ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟ: ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଳଦହି, ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଜାତୀୟ ପାନୀୟ ପିଅନ୍ତୁ।

ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ: ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କାକୁଡ଼ି, ତରଭୁଜ, ଖରବୁଜ, ପାଣିକଖାରୁ, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ଜିନିଷ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।

ଏହି ସବୁ ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ: ଅଧିକ ଚିନି ଥିବା ପାନୀୟ ଏବଂ କ୍ୟାଫିନ୍ (ଚା’ ଓ କଫି) ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦିଏ। ଏହା ସହ ଅଧିକ ତେଲଭାଜି ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଦ୍ୱିପ୍ରହରର ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୧୨ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଛତା, ଟୋପି, ଓଦା ଗାମୁଛା ଏବଂ କଳା ଚଷମାର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଢିଲା ଏବଂ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ସୁତା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଝାଳ ନିର୍ଗତ ହେବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା କିମ୍ବା ମାଂସପେଶୀ ଟାଣିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଛାଇ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପାଣି ପିଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ।

