Ayushman Card: ଘରେ ବସି କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍
ଏହି ଟ୍ରିକ ଆପଣାଇ ବନାନ୍ତୁ Ayushman Card । ଘରୁ ହିଁ ହେବ କାମ । ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କୁଆଡେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ହେଉଛି ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ PM-JAY ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଏହି କାର୍ଡ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ ଏବଂ ଚୟନିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ₹୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ହୃଦରୋଗ, କର୍କଟ ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ, ବୃକକ୍ ଏବଂ ମୂତ୍ର ସମସ୍ୟା, ଯକୃତ ଏବଂ ପେଟ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତର ହାଡ଼ ଯୋଡିବା ଭଳି ରୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନା ପୋର୍ଟେବଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ୟାନେଲ ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନେଇପାରିବେ।
କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ:
ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମୌଳିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥିରେ ଏକ ପରିବାର ପରିଚୟପତ୍ର, ରାସନ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଏବଂ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶିବିରରେ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ କାର୍ଡ ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ।
ଘରେ ବସି ତିଆରି କରନ୍ତୁ କାର୍ଡ:
ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଘରୁ ଆରାମରେ ଏକ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ।
-ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ସରକାରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ।
-ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲାଭାର୍ଥୀ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପଚା ନମ୍ବର ଦେଇ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
-ଏହା ପରେ, ଯୋଜନାରେ PM-JAY ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପରିବାରର କାର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପାଖରେ “ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ” ଦେଖାଯିବ।
-ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରି, ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ, OTP ଯାଞ୍ଚ, ଏକ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି e-KYC ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ, ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, କାର୍ଡକୁ ସମାନ ଆପ୍ ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ।