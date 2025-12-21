ଏହି ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା; ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି କି କଟିଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ବାସ ଏହି ସହଜ ଷ୍ଟେପରେ …

Ayushman Card Rules: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶର ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକୃତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି, ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି।

ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, କିଛି ବର୍ଗ ଏହାର ପରିସରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ କଟାଯାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି।

ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବଳ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ESIC (କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା) ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ: ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବହୁତ ସହଜ।

ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, pmjay.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହୋମ୍ ପେଜରେ, ଆପଣ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ। “ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କି” ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ପରେ, ଲଗଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପଚରାଯିବ।

ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପରେ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇବେ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବେ।

