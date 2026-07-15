ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୩୮ଟି କୋଠା ଭଙ୍ଗାଯିବ; ନୋଟିସ୍ ପରେ ଛନକା

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିନା ଅନୁମୋଦିତ ନକ୍ସାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ୩୮ଟି ଭବନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ବେଳା ଖରାପ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ‘ମହମ୍ମଦ ଅଲୀ ଜୌହର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ’ ୩୮ଟି ଅବୈଧ କୋଠା ଉପରେ ଚାଲିବ ବୁଲ୍‌ଡୋଜର। ରାମପୁର ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଆରଡିଏ) କୋଠା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିନା ଅନୁମୋଦିତ ନକ୍ସାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ୩୮ଟି ଭବନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି।

୧୫ ଜୁଲାଇରେ ହେଲା ଶୁଣାଣି: ରାମପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି; ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ କ୍ରମାଗତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲୀ ଜୌହର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅବୈଧ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବେଆଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପକ୍ଷ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ୮ ଜୁଲାଇରେ ନିଜର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ୧୫ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ’ଣ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା? ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗନଖେଡାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ, ତାହା ୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ପୂର୍ବରୁ ରାମପୁର ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣର ବିକାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆରଡିଏରୁ ଭବନ ନିର୍ମାଣର ନକ୍ସା ଅନୁମୋଦନ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା; ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମାଣ ପୁରୁଣା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଆଧାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବୈଧ ବୋଲି ମାନା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଚଳଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ; ରାତି ପାହିଲେ…

ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କଲା ଆରଡିଏ: ରାମପୁର ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା। ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି; ଯଦିଓ ଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗନଖେଡା ପରେ ବିକାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣରୁ ଭବନ ନିର୍ମାଣର ଅନୁମତି ନେବା ଅନିବାର‌୍ୟ୍ୟ ଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ରାମପୁରରୁ ପାଇଥିବା ରେକର୍ଡରେ କେବଳ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଭବନ ଏବଂ ଆକାଡେମିକ୍ ବ୍ଲକର ନକ୍ସା ଅନୁମୋଦିତ ମିଳିଥିଲା। ବାକି ୩୮ଟି ଭବନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୈଧ ଅନୁମୋଦନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା।

କେବଳ ୨ଟି ଭବନ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଅନୁମତି: ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି; ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନିଜେ ଏହି କଥା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ୍ ଓ ଆକାଡେମିକ୍ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ୩୮ଟି ଭବନ ବିନା କୌଣସି ଅନୁମୋଦନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଧିକରଣ ଏହାକୁ ନିୟମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାନି କହିଛି।

ଆଇନଗତ ଯୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା: ଭଙ୍ଗା ଆଦେଶରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଯୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍, ଜୋନାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଅଧିନିୟମର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାର ଆଧାର ନେଇ ନିର୍ମାଣକୁ ବୈଧ ଠାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଭୁଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହି ଖାରଜ କରିଦେଇଛି।

ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି; କୌଣସି ଭବନର ବୈଧତାର ଆଧାର ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଲାଗୁ ଥିବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଧିକରଣରୁ ମିଳିଥିବା ନିର୍ମାଣ ଅନୁମୋଦନ। ଯଦି ଅନୁମୋଦନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ନିର୍ମାଣକୁ ବୈଧ ବୋଲି ମାନା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର…

ଚଳଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ; ରାତି ପାହିଲେ…

ଭାରତ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି କି ବେତନ କମିଶନ…

ଏହି ସହରରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ଓ ଭାଙ୍ଗ…

1 of 17,577