ଦିନେ ତାଲିବାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସାଜିଛନ୍ତି ଏସିଆକପର ସୁପର ହିରୋ, କିଏ ଏହି ଷ୍ଟାର…

ଦିନେ ତାଲିବାନଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସାଜିଛନ୍ତି ଏସିଆକପର ସୁପର ହିରୋ, କିଏ ଏହି ଷ୍ଟାର…
ହଂକଂ ବିପକ୍ଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଜୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଯିଏ ତାଲିବାନକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ପିଲାଦିନେ ତାଲିବାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଧମାକା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ।
ଆମେ ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ଯିଏ ହଂକଂ ବିପକ୍ଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଜୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାହିଁକି?
ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିରୋ ହୋଇଥିଲେ
ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ ହଂକଂ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ବଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାମ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ହଂକଂ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ହିରୋ ହୋଇଥିଲେ।
କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ
ଯେତେବେଳେ ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ଶୀର୍ଷ ୪ଟି ୱିକେଟ ୧୦୦ ରନ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଓମାରଜାଇ ବିଚକ୍ଷଣତା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲେ, ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସକୁ ଗତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି କରି ମାତ୍ର ୨୧ ବଲ୍ରେ ୫୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୨୫୨ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୫ଟି ଛକା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ଇନିଂସରେ, ଓମାରଜାଇ ସିଦିକୁଲ୍ଲାହଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ୫ମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଦଳର ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ୮୨ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।
ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପରେ, ସେ ବଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ
ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ, ଓମାରଜମାଇ ବଲ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହଂକଂ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହଂକଂ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୮୯ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପିଛା କରି ସେମାନେ ୯ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ମାତ୍ର ୯୪ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ହଂକଂର ଏହି ଅବସ୍ଥା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲେ ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ, ଯିଏ କେବଳ ବଲ ସହିତ 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ନାହିଁ ବରଂ 9ଟି ଡଟ୍ ବଲ ପକାଇ 2 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 4 ରନ ଦେଇଥିଲେ।