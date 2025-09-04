ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍, ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ବାଗୀ-୪ ନୂଆ ରେକର୍ଡ… ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା
ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରୁ ଏତେ ରୋଜଗାର ହୋଇଛି
ମୁମ୍ବାଇ: ପରଦାରେ ପୁଣିଥରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କ ଆକ୍ସନ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ। ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ରକ୍ତରେ ଭିଜିବ ପରଦା। ପରଦାକୁ ଆସିବ ଆକ୍ସନ ଓ ଡ୍ରାମା ସସପେନ୍ସ ଭରା ଫିଲ୍ମ ବାଗୀ -୪।
ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ସନ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାଘୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ୩ଟି ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଫିଲ୍ମ ଆଣିଛନ୍ତି।
ବାଘୀ ୪ ରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସଂଜୟ ଦତ୍ତ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଟ୍ରେଲରରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ବିଷୟରେ ।
ବାଘୀ ୪ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେଉଛି।
ବାଘୀ ୪ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମର ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ସାକାନିଲ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଘୀ ୪ର ୧୧୧୦୩୧ ଟି ଟିକେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି।
ବ୍ଲକ ସିଟ୍ ସହିତ ବାଘୀ ୪ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫.୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏହି ରୋଜଗାର ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଏବେ ପୂରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେବ।
ଏତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛି
ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ବାଘୀ ୪ ବିଷୟରେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୮.୫୦ ରୁ ୯.୫୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଛୁଟିଦିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି।
ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ବାଘୀ ୪ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦି ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଏବଂ ଦି କଞ୍ଜୁରିଂ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଘୀ ୪ ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।