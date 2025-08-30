ରକ୍ତ, ରକ୍ତ ,ରକ୍ତ… ବାଗି-୪ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲେ ମାରୁଛି ଡର! ପ୍ରଥମ ଥର ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆକ୍ସନ କରିବେ ଟାଇଗର, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ

ମୁମ୍ବାଇ: ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଗି-୪ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେଲରରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଗରଙ୍କ ସହିତ ସୋନମ ବାଜୱା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଟ୍ରେଲରଟି ଟାଇଗରଙ୍କ କୁରାଢ଼ିରେ ଖଳନାୟକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଗର ସ୍ରଫ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ହରନାଜ ସନ୍ଧୁ, ସୋନମ ବାଜୱା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମରେ ଟାଇଗର ରୋନି ଚରିତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଓ ଭୋଓଲେନ୍ସର ତଡକା ଦେବାକୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଟାଇଗର ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶେୟାର କରି କ୍ୟାପ୍ସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରକ୍ତାକ୍ତ ଲଭ ଷ୍ଟୋର ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ । ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସିକ୍ ଜଣେ ଭିଲେନ୍…
୨୦୨୧ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ହନରାଜ ସନ୍ଧୁ ବାଗି-୪ ଜରିଆରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ହରନାଜ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ ୱେଟଲସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବାଗିର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଲେଖିବା ସହ ପ୍ରଯୋଜନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ସାଜିଦ୍ ନାଦିଆଦୱାଲା, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ. ହର୍ଷ ।