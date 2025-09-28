ବାଥରୁମରେ ସିସି ଟିଭି ଲଗାଇ ଫୋନରୁ Live ଦେଖୁଥିଲା ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ; ରାତି ହେଲେ ପଠାଉଥିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍..

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୭ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସହାୟକ ପୋଲିସ କମିଶନର (ଏସିପି) କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ କେବଳ କଲେଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁନଥିଲେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଥିଲେ। ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବାଥରୁମରେ ଅନେକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

‘ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିଲେ’:ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ରବିବାର ସକାଳେ ଆଗ୍ରାରୁ ୬୨ ବର୍ଷୀୟ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସରକାରୀ ଓକିଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାଥରୁମରେ ଅନେକ ସିସି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୬ ଜଣ ଝିଅ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ବାବା ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି: ପୋଲିସ
ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଦାବି କରି ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ସାହସ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ହେରଫେର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଠକେଇ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ, ପୋଲିସ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ​​ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଏବଂ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର ହେବା ପରେ ସେ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠାରୁ ନକଲି ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା।

