Baba Vanga Predictions; ଡ଼ରାଇଦେଲା ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ୨୦୨୬ରେ ଥରିବ ପୃଥିବି, ହେବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ

ମଣିଷ କ’ଣ କୃତ୍ରିମ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ?

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ସମ୍ପର୍କରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଏକ ମୋଡ଼ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ, କୃତ୍ରିମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଲୌକିକ ପ୍ରାଣୀ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ’ଣ କେବଳ ମିଥ୍ୟା, ନା ଇତିହାସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି?

୨୦୨୬: ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ

ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ରେ ଏକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିପାରେ ଯାହା ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। ତାଙ୍କର କଥିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହି ଦାବିକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Walnuts Benefits: ସକାଳୁ ୧ ମାସ ପିଅନ୍ତୁ…

ଲମ୍ବା ଆଉ ଘନ କେଶ ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେଲେ…

ମଣିଷ କ’ଣ କୃତ୍ରିମ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ?

ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ରେ ‘କୃତ୍ରିମ ଶକ୍ତି’ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ସମୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ କୃତ୍ରିମ ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ମାନବ ଚାକିରି ଏବଂ ଶାସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଭୂମିକମ୍ପ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଷ

ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବାବା ଭାଙ୍ଗା 2026 ରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 7-8 ପ୍ରତିଶତ ଭୂମିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବ।

ଏଲିଏନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ!

ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କର 2026 ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଲିଏନ୍ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ।

ନଭେମ୍ବର 2026 ରେ ଏକ ବଡ଼ ମହାକାଶଯାନ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଏକା ନୁହଁ ବୋଲି ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ।

ପୁଟିନ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା ହେବେ!

ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ହେବେ। ବାବା ଭାଙ୍ଗା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରୁଷ-ଚୀନ୍ ଅକ୍ଷ ସେହି ଦିଗର ଆରମ୍ଭ କି?

You might also like More from author
More Stories

Walnuts Benefits: ସକାଳୁ ୧ ମାସ ପିଅନ୍ତୁ…

ଲମ୍ବା ଆଉ ଘନ କେଶ ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେଲେ…

8th Pay Commission; ଜୁଲାଇ ୨୦୨୭ ରୁ ବଢ଼ିବ…

School Holiday: ବଢିଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି; ୧୮…

1 of 26,682