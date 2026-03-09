Baba Vanga Prediction: 2026ରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ ସୁନାମୀ! ବିଶ୍ବ ବିନାଶର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

2026ରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ ହାହାକାର । ବିଶ୍ବ ବିନାଶର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

By Seema Mohapatra

Baba Vanga AI Prediction 2026: ରହସ୍ୟମୟ ବୁଲଗେରିଆନ୍ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ବାବା ଭେଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏବେ, 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ, ସେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି।

AI ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରୁଛି

ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଚାଟ୍ GPT ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। AIର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଏହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଲେଖା ଏବଂ IT ଶିଳ୍ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। AI ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି।

T20 World Cup ସରୁ ସରୁ ନୂଆ ହେଡ୍ କୋଚଙ୍କ…

ଦେଶୀ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି…

2026 ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ AI ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ AI ଛଟେଇର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଲୋକମାନେ ଏହି ଛଟେଇକୁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ବାବା ଭାଙ୍ଗା 2026 ରେ AI ର ଉତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯାହା ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଏହା ଭୟଙ୍କର କାରଣ ଯଦି AI କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦଖଲ କରେ, ତେବେ ଏହା ମାନୁଆଲ୍ କାମ କିମ୍ବା ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିବ, ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ମାନବ ଶ୍ରମକୁ ବଦଳାଇବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଲ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମଣିଷର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ନାମରେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଏ?

AI ସବୁକିଛି କରୁଛି

ଆଜିକାଲି, ଆମେ AI ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରୁଛୁ; ଏପରିକି ବୈବାହିକ ସାଇଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବଦଳରେ AI ଟେଲି-କଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, AI କୋଡିଂ କରୁଛି, AI ଭଏସ୍-ଓଭର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଙ୍କରିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ। ଆଜି, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ; କାଲି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରୁ; କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଦ୍ରୁତ ଗ୍ରହଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ତଥାପି, AI ଡିଜିଟାଲ ରଣନୀତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ AI ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ AI ସହିତ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।

