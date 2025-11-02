Baba Vanga:୨୦୨୫ ଶେଷରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ ଏଲିଏନ୍, ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ !
Baba Vanga:ଏଲିଏନ୍ ବିଷୟରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଏହା କାହିଁକି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଠିକ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଏବଂ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସଙ୍କର କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଉଭୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ଅନେକ କଥା ମେଳ ଖାଉଛି।
୨୦୨୫ରେ ମଣିଷ ସହିତ ଏଲିୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ, ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହେବ, ୟୁରୋପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ଶାସନ ଭଳି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଓ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ।ତେବେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ବାବା ଭେଙ୍ଗା କିଏ: ବୁଲଗେରିଆର ମହିଳା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ବାବା ଭେଙ୍ଗା ପିଲାବେଳୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କର ୧୯୯୬ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ହୋଇଥିବା ୦୯/୧୧ ଆକ୍ରମଣ, ରାଜକୁମାରୀ ଡାଏନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଚେର୍ନୋବିଲ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ସିଟ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ।୨୦୨୫ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ୟୁରୋପରେ ବିନାଶକାରୀ ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ଉଭୟ କରିଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି।
ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏଲିଏନ୍ କରିବେ ଆକ୍ରମଣ:ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏଲିଏନ୍ ସମ୍ପର୍କ। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମଣିଷ ୨୦୨୫ରେ ଏଲିଏନ୍ସ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏକ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆହ୍ବାନର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଟେଲିପାଥି ଏକ ବାସ୍ତବତା: ୨୦୨୫ରେ ଟେଲିପାଥି ମାନବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବାସ୍ତବତା ହେବ ବୋଲି ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ବକୁ ବିଜ୍ଞାନ କଳ୍ପନା ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମାକୁ ନିକଟତର କରିପାରେ।
ସୌର ଶକ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି: ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ସୌର ଶକ୍ତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାନବିକତାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାରେ ଏବଂ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମହାକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଲିଏନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ମହାକାଶଯାନ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁଟି ମାନହାଟନର ଆକାର ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୩୩ ବିଲିୟନ ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ଡିସେମ୍ବରରେ ପୃଥିବୀ ପାଖ ଦେଇ ଗତି କରିବ:ଏହି ବସ୍ତୁଟି ଆଗକୁ ଦିଗରେ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରୁଛି, ଯେପରି କୌଣସି ମହାକାଶଯାନର ହେଡଲାଇଟ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଝଲସୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଗଠନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନାସା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫ ରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ହେବ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିରନ୍ତର ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି:ଏହା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଏଲିଏନ୍ ସ୍ପେସସିପ? ନା ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଜଣା ଚମତ୍କାର? ଉତ୍ତର ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ନାସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଏହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ନହୁଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଏଲିଏନ୍ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ।