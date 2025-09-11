ଆଗାମୀ ୩ ମାସରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ! ଏହି ନେତାଙ୍କ କଥାରେ ଉଠ୍-ବସ୍ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱ, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛି ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ତିନି ମାସରେ ଘାତକ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ । ଭୂମିକମ୍ପ ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ କଥାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଏବଂ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଏପରି ଦୁଇ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବାବା ଭେଙ୍ଗା 2025 ମସିହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହେବ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଏହି ସଂଘର୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବ ନାହିଁ ବରଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ “ଲେସ୍ ପ୍ରୋଫେଟିଜ୍” ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, 2025 ର ବାକି ତିନି ମାସରେ ଘାତକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ।
ସଂଘର୍ଷରେ ଫସିଯିବେ
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶ ପାରସ୍ପରିକ ସଂଘର୍ଷରେ ଫସିଯିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବ। ତାଙ୍କର ଚେତାବନୀ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ କଥା ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ଯାହା ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛି ।
ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଏବଂ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସଙ୍କ ବୟାନ ୟୁରୋପରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି।
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ହଲାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହା ସବୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା
୯/୧୧ ଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ୨୦୨୫ ଆଡକୁ ଗତି କରି, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମିଆଁମାର ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ କଥାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ଅନେକ ଥର ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେନରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ବାବା ଭାଙ୍ଗା ପୂର୍ବରୁ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନର ବିଘଟନ ଏବଂ ଚେର୍ନୋବିଲ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ୨୦୨୫ ର ଚେତାବନୀକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରିଥାଏ।