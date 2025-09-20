ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, AI ର କବ୍ଜା… ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଆସିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ବାକି ଅଛି । କିନ୍ତୁ ବୁଲଗାରିଆର ରହସ୍ୟବାଦୀ ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ୨୦୨୬ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବେ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାବା ଭାଙ୍ଗା ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଏଲିଏନ୍ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପୃଥିବୀର ୭-୮ ପ୍ରତିଶତ ଭୂମି ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ?
ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପତନ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କୁ Lord of the World(ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ନେତା) ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ରୁଷ-ଆମେରିକୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଇୱାନ ଉପରେ ଚୀନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଖଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଉଛି।
କ’ଣ ଏଲିଏନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି?
ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ 2026 ମସିହାରେ ଏଲିଏନ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, 2026 ନଭେମ୍ବରରେ ମହାକାଶରୁ ଏକ ବିଶାଳ ମହାକାଶଯାନ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କାଳ୍ପନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେ 2025 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି।
କ’ଣ ମଣିଷ AIର ଗୁଲାମ ହୋଇଯିବ?
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI)ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, AI ବିଷୟରେ ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆହୁରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେହୁଏ। ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ 2026 ସୁଦ୍ଧା, AI ଏତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚାକିରିଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, AIର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସବୁଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପ୍ରକୃତି ବିନାଶ କରିବ?
ବାବା ଭାଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ 2026 ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭୂମିକମ୍ପ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗିରଣ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ। LADbible ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୃଥିବୀର 7 ରୁ 8 ପ୍ରତିଶତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ଆଣିପାରେ।
ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କେତେ ସତ୍ୟ ହେବ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।