ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ!
କେଉଁ ରୋଗ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ନାମ ଜାଣନ୍ତି। ବୁଲଗେରିଆର ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଜଣେ ରହସ୍ୟବାଦୀ, ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଜ୍ଞ ଥିଲେ ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ: କୁହାଯାଏ ଯେ ବାବା ଭେଙ୍ଗା ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୧, ୧୯୯୬ରେ ହୋଇଥିଲା। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ତନ କର୍କଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ତନ କର୍କଟ ହେଉଛି ଏକ କର୍କଟ ଯାହା ସ୍ତନରେ ହୁଏ।
ସ୍ତନ କର୍କଟ: ଏହା ହେଉଛି ସ୍ତନରେ ହେଉଥିବା କର୍କଟ। ସ୍ତନ କର୍କଟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଗମ୍ଭୀରତା, ଏହାର ବ୍ୟାପିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। କେତେକ ସମୟରେ, ସ୍ତନ କର୍କଟ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ।
ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ:
ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ହେତୁ ଛାତି କିମ୍ବା ସ୍ତନରେ ଗଣ୍ଠି ଦେଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗଣ୍ଠି କାଖରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ସ୍ତନ ଆକାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତନ ଅନ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ସ୍ତନର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ।
ନିପଲର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ।
ସ୍ତନ ଉପରେ ଏକ ଫୋଟକା କିମ୍ବା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଯଦି ସ୍ତନ ଫୁଲିଯାଏ, କାଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ କିମ୍ବା ନିପଲରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।