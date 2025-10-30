Baba Vanga: ସୁନାକୁ ନେଇ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଆକଳନ, ୨୦୨୬ରେ କେତେ ହେବ ରେଟ୍, ଶୁଣି ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍
Baba Vanga Predictions: ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଚାଲିଛି ସୁନା-ରୂପା ଦର। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି ମୂଲ୍ୟ। ସେପଟେ ସୁନା ରୂପା ଦରକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଆକଳନ, ୨୦୨୬ରେ ଏତେ ହେବ ମୂଲ୍ୟ...
Baba Vanga Predictions:ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ୧,୨୦,୪୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ୧,୧୦,୪୫୦ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି।ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୨୦,୪୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହଜାର ୧,୧୦,୪୫୦ ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାରମ୍ପରିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଡଲାରର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏହାକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ, ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶକମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସୁନା ରେକର୍ଡ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବା ପରେ, ନିବେଶକମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସୁନା ନିବେଶକମାନେ ସୁନା ETFରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ: ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋକକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଧାରରେ ୨୦୨୬ରେ ଦୀପାବଳିରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆଧାରରେ, ଗ୍ରୋକ କହିଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ (‘କ୍ୟାସ୍ କ୍ରସ୍’) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭ୍ରାଟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବଜାରରେ ଲିକ୍ବିଡିଟିର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ କ’ଣ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୁନା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୨୦-୫୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ୨୦୨୬ରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦିଏ, ଯେପରି ବାବା ଭେଙ୍ଗା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୨୫-୪୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳି (ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬) ସୁଦ୍ଧା, ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୬୨,୫୦୦ରୁ ୧,୮୨,୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ଆକଳନ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ସୁନାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଉପରେ ଆଧାରିତ।