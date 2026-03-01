Baba Vanga prediction: ସତ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ! ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ …
Baba Vanga prediction: ଯୁଦ୍ଧକୁ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ବାବା ଭାଙ୍ଗାଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦାବିରେ ମଜ୍ଜି ରହିଛି ଯେ ବୁଲଗେରିଆନ୍ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ୨୦୨୦ ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ।
ଇରାନ ଭିତରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନିକଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ତେହେରାନର ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନିଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ନିରନ୍ତର ଏହାର ପରମାଣୁ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରୁଛି।
ଜବାବରେ, ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି, ଯାହା ଏକ ବୃହତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରୁଷ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି, ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେଲ ଅଭିଭ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ମାନବିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଏପରିକି ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ୍ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ରୁଷ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପ-ସଭାପତି ଦିମିତ୍ରୀ ମେଦଭେଦେବ ଆମେରିକାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାଶିଂଟନର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ସେହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗଭୀର ଭିତରେ ତୋପ ଏବଂ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ସୀମାପାର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।
ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଇସଲାମାବାଦ ଖୋଲା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କାବୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଚାପ ଦେଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି, ମସ୍କୋ ଖାରକିଭ ଏବଂ ଜାପୋରିଝିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ଦାବି କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ରୁଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲାଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନା ଗଭୀର ହେବ।
ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷର ଏକତ୍ରୀକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିକାଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକକାଳୀନ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ।
ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଚେତାବନୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ହେବା ଉଚିତ।